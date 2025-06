Repas & brandons à la place de la mairie Bize 27 juin 2025 19:00

Hautes-Pyrénées

Repas & brandons à la place de la mairie BIZE Bize Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-27 19:00:00

Venez nombreux au repas animé par La Banda Basile à 19h00 et à 23h00 célébrer les brandons, tradition magnifique qui marque le solstice d’été.

18€/personne et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription avant le 23 juin

à la place de la mairie BIZE

Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 80 09 32 comitefetes.bize65@gmail.com

English :

Join us for a meal with La Banda Basile at 7:00 pm, and at 11:00 pm to celebrate the brandons, a magnificent tradition that marks the summer solstice.

18/person and 10? for children under 12.

Registration before June 23

German :

Kommen Sie zahlreich zum Essen, das um 19.00 Uhr von La Banda Basile musikalisch umrahmt wird, und feiern Sie um 23.00 Uhr die Brandons, eine wunderschöne Tradition, die die Sommersonnenwende markiert.

18/Person und 10 für Kinder unter 12 Jahren.

Anmeldung bis zum 23. Juni

Italiano :

Venite tutti a mangiare con l’intrattenimento de La Banda Basile alle 19.00 e alle 23.00 per festeggiare i brandoni, una magnifica tradizione che segna il solstizio d’estate.

18 euro a persona e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni.

Iscrizioni entro il 23 giugno

Espanol :

Vengan todos a la comida amenizada por La Banda Basile a las 19.00 h y a las 23.00 h para celebrar los brandones, una magnífica tradición que marca el solsticio de verano.

18 EUR/persona y 10 EUR para los menores de 12 años.

Inscripciones antes del 23 de junio

