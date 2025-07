REPAS CABARET Le Pompidou

Venez nombreux pour un aligot saucisse fait sur place, un cabaret avec les Meufettes, une tombola, et des jeux pour les petits et les grands ! Réservations obligatoires, places limitées.

Cette année encore:

– Un bon aligot saucisse fait sur place (melon catagène, aligot saucisse, tarte aux fruits. 18 € adulte / 9 € enfants de moins de 10 ans)

– Un cabaret d’enfer avec les Meufettes

– Une jolie tombola locale

– De nouveaux jeux pour les enfants (et les grands!)

– Du soleil (on espère, on espère, on espère)

– De la bonne ambiance et de la joie, comme d’habitude!

Réservations obligatoires ! Places limitées ! .

Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58

English :

Come one, come all for an aligot sausage made on site, a cabaret with Les Meufettes, a tombola, and games for young and old! Reservations essential, places limited.

German :

Kommen Sie zahlreich zu einem vor Ort hergestellten Aligot saucisse, einem Kabarett mit den Meufettes, einer Tombola und Spielen für Groß und Klein! Reservierungen sind erforderlich, die Plätze sind begrenzt.

Italiano :

Venite tutti per una salsiccia aligot fatta sul posto, un cabaret con Les Meufettes, una tombola e giochi per grandi e piccini! Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Vengan todos a disfrutar de una salchicha aligot hecha al momento, un cabaret con Les Meufettes, una tómbola y juegos para grandes y pequeños Imprescindible reservar, plazas limitadas.

