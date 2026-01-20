Repas & cabaret Les Nuits de Combelles Le Monastère

Repas & cabaret Les Nuits de Combelles

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Concert et repas

Repas animé par la Sourdoreille puis spectacle cabaret par la troupe amateur du Crazy Roc Cabaret de Nant (12).

Plongez au cœur d’une soirée exceptionnelle au Domaine de Combelles !

Au programme un dîner savoureux, un spectacle cabaret amateur, des artistes talentueux, des lumières, du rire, de l’émotion… et une ambiance festive comme on les aime en Aveyron !

Au menu de la soirée

Accueil à partir de 19h00

Repas complet préparé par notre chef cuisinier et animé par la Sourd’Oreille

Spectacle cabaret chant, danse, humour, numéros surprises

Un spectacle unique à Combelles

Les artistes vous feront voyager entre ambiance music-hall, numéros modernes, humour et énergie… Une vraie expérience à vivre en couple, entre amis ou entre collègues !

Places limitées … Réservations en ligne ou à l’accueil du village vacances. 50 .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 32 79

English :

Lunch hosted by Sourdoreille, followed by a cabaret show by the amateur troupe Crazy Roc Cabaret from Nant (12).

