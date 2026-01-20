Repas & cabaret Les Nuits de Combelles Le Monastère
Début : Samedi 2026-03-13
fin : 2026-03-14
Repas animé par la Sourdoreille puis spectacle cabaret par la troupe amateur du Crazy Roc Cabaret de Nant (12).
Plongez au cœur d’une soirée exceptionnelle au Domaine de Combelles !
Au programme un dîner savoureux, un spectacle cabaret amateur, des artistes talentueux, des lumières, du rire, de l’émotion… et une ambiance festive comme on les aime en Aveyron !
Au menu de la soirée
Accueil à partir de 19h00
Repas complet préparé par notre chef cuisinier et animé par la Sourd’Oreille
Spectacle cabaret chant, danse, humour, numéros surprises
Un spectacle unique à Combelles
Les artistes vous feront voyager entre ambiance music-hall, numéros modernes, humour et énergie… Une vraie expérience à vivre en couple, entre amis ou entre collègues !
Places limitées … Réservations en ligne ou à l’accueil du village vacances. 50 .
Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 32 79
English :
Lunch hosted by Sourdoreille, followed by a cabaret show by the amateur troupe Crazy Roc Cabaret from Nant (12).
