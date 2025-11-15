Repas cabaret Saint-Léons
Début : Samedi 2025-11-15
19h30 Espace JH FABRE. Repas cabaret avec Cancan Paris Show par Glossy Cabaret Spectacles. Menu Adulte 25€, enfant 15€ (fricandeau, pommes de terre, poulet sauté, fromage, flan pâtissier, café). Infos et résas avant le 1er/11 au 07 63 32 77 56.
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Léons 15 .
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
English :
7:30pm Espace JH FABRE. Cabaret dinner with Cancan Paris Show by Glossy Cabaret Spectacles. Menu Adult 25?, child 15? (fricandeau, potatoes, sautéed chicken, cheese, flan pâtissier, coffee). Info and bookings before 1/11 on 07 63 32 77 56.
German :
19:30 Uhr Espace JH FABRE. Kabarett-Essen mit Cancan Paris Show von Glossy Cabaret Spectacles. Menü Erwachsene 25?, Kinder 15? (Frikandeau, Kartoffeln, gebratenes Huhn, Käse, Pudding, Kaffee). Infos und Reservierungen vor dem 1.11. unter 07 63 32 77 56.
Italiano :
19.30 Espace JH FABRE. Cena cabaret con spettacolo Cancan Paris di Glossy Cabaret Spectacles. Menù Adulti 25?, bambini 15? (fricandeau, patate, pollo saltato, formaggio, flan pâtissier, caffè). Informazioni e prenotazioni entro l’1/11 al numero 07 63 32 77 56.
Espanol :
19.30 h Espacio JH FABRE. Cena cabaret con espectáculo Cancan Paris de Glossy Cabaret Spectacles. Menú Adulto 25?, niño 15? (fricandeau, patatas, pollo salteado, queso, flan pâtissier, café). Información y reservas antes del 1/11 en el 07 63 32 77 56.
L’événement Repas cabaret Saint-Léons a été mis à jour le 2025-10-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)