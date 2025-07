Repas cagouille Saint-Séverin

Repas cagouille Saint-Séverin lundi 14 juillet 2025.

Repas cagouille

Le Colombier Saint-Séverin Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 11:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Repas cagouill’ organisé par le Club du Temps Libre le 14 juillet. Repas complet, pensez à vos couverts. Réservation avant le 7 juillet, places limitées.

Le Colombier Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 63 25

English : Repas cagouille

Cagouill? meal organized by Club du Temps Libre on July 14. Meal sold out, so don’t forget your cutlery. Reservations by July 7, places limited.

German : Repas cagouille

Der Club du Temps Libre organisiert am 14. Juli ein Cagouill?-Essen. Vollständige Mahlzeit, denken Sie an Ihr Besteck. Reservierung bis zum 7. Juli, begrenzte Plätze.

Italiano : Repas cagouille

Cagouill? organizzato dal Club du Temps Libre il 14 luglio. Il pranzo è esaurito, quindi non dimenticate le posate. Si prega di prenotare entro il 7 luglio, i posti sono limitati.

Espanol : Repas cagouille

Cagouill? organizada por el Club du Temps Libre el 14 de julio. Las entradas están agotadas, así que no olvide los cubiertos. Reserve antes del 7 de julio, las plazas son limitadas.

L’événement Repas cagouille Saint-Séverin a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme du Sud Charente