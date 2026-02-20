Repas cagouilles St Angeau Val-de-Bonnieure

Repas cagouilles

St Angeau Salle polyvalente Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

.

St Angeau Salle polyvalente Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 15 63 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas cagouilles Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente