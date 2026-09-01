AGENDA · Corbeilles
Repas campagnard Corbeilles
samedi 19 septembre 2026 · Corbeilles
Informations pratiques
Corbeilles
Repas campagnard
Corbeilles Loiret
Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Repas campagnard
Les Amis de Bréau vous ont concocté un menu surprise et vous ne serez pas déçu ! Pensez à réserver 27 .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84
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English :
Country-style meal
L’événement Repas campagnard Corbeilles a été mis à jour le 2026-09-06 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS