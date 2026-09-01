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AGENDA · Corbeilles

Repas campagnard Corbeilles

samedi 19 septembre 2026 · Corbeilles

Repas campagnard Corbeilles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
45490 Corbeilles
Département
Loiret
Tarif
27 27 27 Tarif de base - plein tarif

Corbeilles

Repas campagnard

Corbeilles Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Repas campagnard
Les Amis de Bréau vous ont concocté un menu surprise et vous ne serez pas déçu ! Pensez à réserver 27  .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84 

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English :

Country-style meal

L’événement Repas campagnard Corbeilles a été mis à jour le 2026-09-06 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS