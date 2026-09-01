Informations pratiques

Corbeilles

Repas campagnard

Corbeilles Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Repas campagnard

Les Amis de Bréau vous ont concocté un menu surprise et vous ne serez pas déçu ! Pensez à réserver 27 .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84

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English :

Country-style meal

L’événement Repas campagnard Corbeilles a été mis à jour le 2026-09-06 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS