Repas canard du club de pétanque de Labastide-Murat & tombola Cœur de Causse

Repas canard du club de pétanque de Labastide-Murat & tombola
Vaillac Cœur de Causse Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Un moment de convivialité par excellence, le repas canard du club de pétanque de Labastide-Murat !
.
Vaillac Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 76 32 38 35
English :
The Labastide-Murat pétanque club’s duck dinner is a great way to get together with friends and family!
