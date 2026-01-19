Repas canard du club de pétanque de Labastide-Murat & tombola Cœur de Causse

Repas canard du club de pétanque de Labastide-Murat & tombola

Un moment de convivialité par excellence, le repas canard du club de pétanque de Labastide-Murat !

Vaillac Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 76 32 38 35

The Labastide-Murat pétanque club’s duck dinner is a great way to get together with friends and family!

