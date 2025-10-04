Repas carcasses Renung
Repas carcasses Renung samedi 4 octobre 2025.
Repas carcasses
Foyer Renung Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Repas Carcasses
Samedi 4 octobre 20h au Foyer municipal
Menu: Tourin, Assiette de charcuterie, Carcasses (à volonté) frites, Salade fromage,
Profiteroles, Café et vin compris
15 euros
Réservations avant le 30/09
Alain 0613384199
Eric 0603607917 .
Foyer Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 38 41 99
English : Repas carcasses
German : Repas carcasses
Italiano :
Espanol : Repas carcasses
L’événement Repas carcasses Renung a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Aire Eugénie