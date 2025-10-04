Repas carcasses Renung

Repas carcasses Renung samedi 4 octobre 2025.

Repas carcasses

Foyer Renung Landes

Repas Carcasses

Samedi 4 octobre 20h au Foyer municipal

Menu: Tourin, Assiette de charcuterie, Carcasses (à volonté) frites, Salade fromage,

Profiteroles, Café et vin compris

15 euros

Réservations avant le 30/09

Alain 0613384199

Eric 0603607917 .

Foyer Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 38 41 99

