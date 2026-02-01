Repas carcasses TASQUE Tasque
Repas carcasses TASQUE Tasque samedi 28 février 2026.
Repas carcasses
TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Venez passer un moment convivial autour d’une soirée carcasse.
Au menu
– Garbure
– Carcasses et frites
– Fromage
– Salade
– Dessert
– Café et vin compris
.
TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a carcass evening.
On the menu:
– Garbure
– Carcasses and French fries
– Cheese
– Salad
– Dessert
– Coffee and wine included
L’événement Repas carcasses Tasque a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65