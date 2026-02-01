Repas carcasses TASQUE Tasque

Repas carcasses TASQUE Tasque samedi 28 février 2026.

Repas carcasses

TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Venez passer un moment convivial autour d’une soirée carcasse.

Au menu
– Garbure
– Carcasses et frites
– Fromage
– Salade
– Dessert
– Café et vin compris
TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60  mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy a carcass evening.

On the menu:
– Garbure
– Carcasses and French fries
– Cheese
– Salad
– Dessert
– Coffee and wine included

