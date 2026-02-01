Repas carcasses TASQUE Tasque

Repas carcasses

TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers

Début : 2026-02-28 19:00:00

Venez passer un moment convivial autour d’une soirée carcasse.

Au menu

– Garbure

– Carcasses et frites

– Fromage

– Salade

– Dessert

– Café et vin compris

TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy a carcass evening.

On the menu:

– Garbure

– Carcasses and French fries

– Cheese

– Salad

– Dessert

– Coffee and wine included

