Repas caritatif et bal Plouégat-Moysan
Repas caritatif et bal Plouégat-Moysan samedi 9 mai 2026.
Plouégat-Moysan
Repas caritatif et bal
Salle des fêtes Plouégat-Moysan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Soirée jambon grillé + frites, suivie d’un bal au profit des jeunes en situation de handicap du Tremplin Les Genêts d’Or à Brest !
Réservez vos places soit
– en réservant sur helloasso (QR code)
– en prenant des tickets à l’Oasis (bar épicerie) de Plouégat-Moysan
Possibilité de repas à emporter .
Salle des fêtes Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 6 99 55 22 77
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English : Repas caritatif et bal
L’événement Repas caritatif et bal Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX