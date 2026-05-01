Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas caritatif et bal Plouégat-Moysan

Repas caritatif et bal Plouégat-Moysan samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 29650 Plouégat-Moysan

Département : Finistère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Plouégat-Moysan

Repas caritatif et bal

Salle des fêtes Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Soirée jambon grillé + frites, suivie d’un bal au profit des jeunes en situation de handicap du Tremplin Les Genêts d’Or à Brest !
Réservez vos places soit
– en réservant sur helloasso (QR code)
– en prenant des tickets à l’Oasis (bar épicerie) de Plouégat-Moysan
Possibilité de repas à emporter   .

Salle des fêtes Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 6 99 55 22 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas caritatif et bal

L’événement Repas caritatif et bal Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX