Plouégat-Moysan

Repas caritatif et bal

Salle des fêtes Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Soirée jambon grillé + frites, suivie d’un bal au profit des jeunes en situation de handicap du Tremplin Les Genêts d’Or à Brest !

Réservez vos places soit

– en réservant sur helloasso (QR code)

– en prenant des tickets à l’Oasis (bar épicerie) de Plouégat-Moysan

Possibilité de repas à emporter .

Salle des fêtes Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 6 99 55 22 77

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English : Repas caritatif et bal

L’événement Repas caritatif et bal Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX