Repas caritatif Route des Chaumières Givet

Repas caritatif

Route des Chaumières Domaine Mon Bijou Givet Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Repas enfant (-12 ans)

Une soirée solidaire pour soutenir un projet qui a du sens. Ouverture des portes 18h30. Début de la soirée à 19h00. Au menu Salade composée Poulet aux olives Thé & gâteau. Ambiance garantie avec DJ MOUSS.25 € adultes15 € enfants (-12 ans)Réservation obligatoire (jusqu’au 31 janvier) places limitées.Tel. 03 24 42 98 15

Route des Chaumières Domaine Mon Bijou Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 98 15 csc.alliance.secretariat@gmail.com

English :

An evening of solidarity to support a meaningful project. Doors open at 6:30pm. Evening begins at 7:00 pm. Menu: Mixed salad Chicken with olives Tea & cake. Atmosphere guaranteed with DJ MOUSS.25 ? adults15 ? children (-12 years)Reservations required (until January 31) ? places limited.Tel. 03 24 42 98 15

