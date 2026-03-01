Repas caritatif Villers-Buzon
Repas caritatif Villers-Buzon dimanche 29 mars 2026.
Repas caritatif
Salle des Fêtes Villers-Buzon Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Repas caritatif au profit de la rénovation extérieure de l’église de Villers-Buzon. .
Salle des Fêtes Villers-Buzon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 79 05 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas caritatif
L’événement Repas caritatif Villers-Buzon a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN