Repas Carpes-Frites et après-midi solidaire (Octobre rose)

Vieux-Ferrette Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 12:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

À l’occasion des 70 ans du Basket Club de Vieux-Ferrette, nous vous invitons à venir déguster de délicieuses Carpes Frites servies au Foyer Communal de Vieux-Ferrette.

L’après-midi, nous vous attendrons au gymnase de Ferrette pour venir shooter le cancer du sein ! Petits et grands, venez marquer des paniers au profit de l’association Les craquantes roses !

On vous attend très nombreux ! .

Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 33 66 31 laura.geiss90@gmail.com

English :

Young and old, come and score baskets in aid of Les craquantes roses!

We look forward to seeing you there! Reservations recommended

German :

Groß und Klein, kommen Sie und markieren Sie Körbe zugunsten des Vereins Les craquantes roses!

Wir erwarten Sie sehr zahlreich! Reservierung empfohlen

Italiano :

Grandi e piccini, venite a fare canestro a favore di Les craquantes roses!

Non vediamo l’ora di vedervi! Prenotazione consigliata

Espanol :

Jóvenes y mayores, ¡venid a marcar canastas a beneficio de Les craquantes roses!

¡Te esperamos! Se recomienda reservar

