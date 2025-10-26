Repas Carpes-Frites et après-midi solidaire (Octobre rose) Vieux-Ferrette
Repas Carpes-Frites et après-midi solidaire (Octobre rose) Vieux-Ferrette dimanche 26 octobre 2025.
Repas Carpes-Frites et après-midi solidaire (Octobre rose)
Vieux-Ferrette Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-26 12:30:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Petits et grands, venez marquer des paniers au profit de l’association Les craquantes roses !
On vous attend très nombreux ! Réservation conseillée
À l’occasion des 70 ans du Basket Club de Vieux-Ferrette, nous vous invitons à venir déguster de délicieuses Carpes Frites servies au Foyer Communal de Vieux-Ferrette.
L’après-midi, nous vous attendrons au gymnase de Ferrette pour venir shooter le cancer du sein ! Petits et grands, venez marquer des paniers au profit de l’association Les craquantes roses !
Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 33 66 31 laura.geiss90@gmail.com
English :
Young and old, come and score baskets in aid of Les craquantes roses!
We look forward to seeing you there! Reservations recommended
German :
Groß und Klein, kommen Sie und markieren Sie Körbe zugunsten des Vereins Les craquantes roses!
Wir erwarten Sie sehr zahlreich! Reservierung empfohlen
Italiano :
Grandi e piccini, venite a fare canestro a favore di Les craquantes roses!
Non vediamo l’ora di vedervi! Prenotazione consigliata
Espanol :
Jóvenes y mayores, ¡venid a marcar canastas a beneficio de Les craquantes roses!
¡Te esperamos! Se recomienda reservar
