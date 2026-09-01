Informations pratiques

Lutter

Repas Carpes Frites

4 rue de raedersdorf Lutter Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Disponible à emporter, retrait entre 11h30 et 12h. Sur réservation obligatoire.

Au Menu:

Carpes Frites servi avec Salade, Glace et Café

2ème choix: Jambon chaud servi avec Frites, Salades, lace et Café

3ème choix: Menu enfant pour les moins de 12 ans: Carpes ou Jambon servi avec Frites, Salade et Glace .

4 rue de raedersdorf Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 74 27 francois.hengy@orange.fr

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English :

Available for takeout; pick up between 11:30 a.m. and 12:00 p.m. Reservations are required.

L’événement Repas Carpes Frites Lutter a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau