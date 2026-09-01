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Repas Carpes Frites Lutter

dimanche 27 septembre 2026 · Lutter

Repas Carpes Frites Lutter

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
4 rue de raedersdorf
Ville
68480 Lutter
Département
Haut-Rhin
Tarif

Lutter

Repas Carpes Frites

4 rue de raedersdorf Lutter Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Disponible à emporter, retrait entre 11h30 et 12h. Sur réservation obligatoire.
Au Menu: 

Carpes Frites servi avec Salade, Glace et Café 

2ème choix: Jambon chaud servi avec Frites, Salades, lace et Café 

3ème choix: Menu enfant pour les moins de 12 ans: Carpes ou Jambon servi avec Frites, Salade et Glace    .

4 rue de raedersdorf Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 74 27  francois.hengy@orange.fr

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English :

Available for takeout; pick up between 11:30 a.m. and 12:00 p.m. Reservations are required.

L’événement Repas Carpes Frites Lutter a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau