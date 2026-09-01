Repas Carpes Frites Lutter
dimanche 27 septembre 2026 · Lutter
Informations pratiques
Lutter
Repas Carpes Frites
4 rue de raedersdorf Lutter Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Disponible à emporter, retrait entre 11h30 et 12h. Sur réservation obligatoire.
Au Menu:
Carpes Frites servi avec Salade, Glace et Café
2ème choix: Jambon chaud servi avec Frites, Salades, lace et Café
3ème choix: Menu enfant pour les moins de 12 ans: Carpes ou Jambon servi avec Frites, Salade et Glace .
4 rue de raedersdorf Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 74 27 francois.hengy@orange.fr
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English :
Available for takeout; pick up between 11:30 a.m. and 12:00 p.m. Reservations are required.
L’événement Repas Carpes Frites Lutter a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau