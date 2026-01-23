Repas carpes frites Seppois-le-Bas

Repas carpes frites

rue du Stade Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-22 11:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Formule sur-place ou à emporter, sur réservation avant le 19 février à midi auprès de M. Tritsch Patrick au 06 88 73 00 64 ou Tritsch Anne au 06 80 72 90 62

L’association pour la rénovation de l’église paroissiale de Seppois-le-Bas vous convie au repas carpes frites (sur place ou à emporter).

Menu

Potage, carpes frites

ou

Émincé de volaille, spätzle

Dessert, café.

Vente de pâtisseries, tombola

Réservations Patrick Tritsch 06 88 73 00 64 ou Anne Tritsch 06 80 72 90 62

Date limite des inscriptions Jeudi 19 février à midi .

rue du Stade Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 73 00 64

