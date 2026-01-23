Repas carpes frites Seppois-le-Bas
Repas carpes frites Seppois-le-Bas dimanche 22 février 2026.
Repas carpes frites
rue du Stade Seppois-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22 11:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Formule sur-place ou à emporter, sur réservation avant le 19 février à midi auprès de M. Tritsch Patrick au 06 88 73 00 64 ou Tritsch Anne au 06 80 72 90 62
L’association pour la rénovation de l’église paroissiale de Seppois-le-Bas vous convie au repas carpes frites (sur place ou à emporter).
Menu
Potage, carpes frites
ou
Émincé de volaille, spätzle
Dessert, café.
Vente de pâtisseries, tombola
Réservations Patrick Tritsch 06 88 73 00 64 ou Anne Tritsch 06 80 72 90 62
Date limite des inscriptions Jeudi 19 février à midi .
rue du Stade Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 73 00 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Formule sur-place ou à emporter, sur réservation avant le 19 février à midi auprès de M. Tritsch Patrick au 06 88 73 00 64 ou Tritsch Anne au 06 80 72 90 62
L’événement Repas carpes frites Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du Sundgau