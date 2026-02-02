Repas cassoulet Salle polyvalente Lubersac

Repas cassoulet

Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Repas cassoulet organisé par Les Amis de la route, suivi d’un après-midi dansant animé part Pied’ Alu.

Menu kir, soupe, casssoulet, café gourmand

Repas préparé par Pat Paëlla

Boisson chaude offerte pour l’après-midi dansant.

Réservations avant le 1er mars au 06 14 64 53 54 .

Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 64 53 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas cassoulet

L’événement Repas cassoulet Lubersac a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze