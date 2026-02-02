Repas cassoulet Salle polyvalente Lubersac
Repas cassoulet Salle polyvalente Lubersac dimanche 8 mars 2026.
Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Repas cassoulet organisé par Les Amis de la route, suivi d’un après-midi dansant animé part Pied’ Alu.
Menu kir, soupe, casssoulet, café gourmand
Repas préparé par Pat Paëlla
Boisson chaude offerte pour l’après-midi dansant.
Réservations avant le 1er mars au 06 14 64 53 54 .
Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 64 53 54
