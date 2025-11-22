REPAS CASSOULET

Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez déguster le cassoulet de l’Auberge du Poids Public !

Préparez les assiettes !

Le Comité de St Félix prépare la soirée d’automne avec le cassoulet de Céline de l’Auberge du Poids Public ! Au menu exactement apéritif, cassoulet, salade, omelette norvégienne, son petit café et les vins du Roussillon! 20€ pp merci de réserver impérativement.

Nous aurons le plaisir de s’ambiancer sur les tubes de Sardou, Desireless ou encore des nouveautés 2025 chantés par Romain tout au long du repas. Et pour la petite digestion, on vous convie sur le dancefloor de la salle des fêtes pour la deuxième partie de soirée avec notre buvette ouverte à tous!

On vous réserve une petite tombola aussi avec les lots dénichés par Clément et tout le reste de l’équipe ! .

Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie comitestfelixlgs@gmail.com

English :

Come and taste the cassoulet from the Auberge du Poids Public!

German :

Probieren Sie das Cassoulet der Auberge du Poids Public!

Italiano :

Venite a gustare la cassoulet dell’Auberge du Poids Public!

Espanol :

¡Venga a degustar el cassoulet del Auberge du Poids Public!

