REPAS CASSOULET

Saint-Jean-Delnous Aveyron

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

organisé par Club de Quilles de Saint-Jean-Delnous

A 20h à la salle des fêtes. Repas à 17€ sur réservation au 06 82 75 55 74. .

Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie +33 6 82 75 55 74

organized by Club de Quilles de Saint-Jean-Delnous

