Repas cassoulet Etang de Ste Foy Sainte-Foy
samedi 19 septembre 2026 · Etang de Ste Foy · Sainte-Foy
Informations pratiques
Sainte-Foy
Repas cassoulet
Etang de Ste Foy 388 Route de l’Étang Sainte-Foy Landes
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le four à pain est chaud, c’est le moment de se réunir autour d’un bon cassoulet cuit à l’intérieur pour un moment convivial et gourmand !
Attention, le nombre de places étant limité, l’inscription au repas est obligatoire avant le 15 Septembre !
A 9h30, creusez-vous l’appétit avec une randonnée.
Le four à pain est chaud, c’est le moment de se réunir autour d’un bon cassoulet cuit à l’intérieur pour un moment convivial et gourmand !
Attention, le nombre de places étant limité, l’inscription au repas est obligatoire avant le 15 Septembre !
A 9h30, creusez-vous l’appétit avec une randonnée pédestre sur la commune et comprenant la visite d’un moulin ainsi que de la source Sainte Quitterie. .
Etang de Ste Foy 388 Route de l’Étang Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 24 67 58
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English : Repas cassoulet
The bread oven is hot—it’s time to gather around a delicious cassoulet cooked right inside for a fun and tasty get-together!
Please note: Since seating is limited, registration for the meal is required by September 15!
At 9:30 a.m., work up an appetite with a hike.
L’événement Repas cassoulet Sainte-Foy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Landes d’Armagnac
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