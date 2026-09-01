Repas cassoulet Etang de Ste Foy Sainte-Foy

Informations pratiques

Sainte-Foy

Repas cassoulet

Etang de Ste Foy 388 Route de l’Étang Sainte-Foy Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le four à pain est chaud, c’est le moment de se réunir autour d’un bon cassoulet cuit à l’intérieur pour un moment convivial et gourmand !

Attention, le nombre de places étant limité, l’inscription au repas est obligatoire avant le 15 Septembre !

A 9h30, creusez-vous l’appétit avec une randonnée.

Le four à pain est chaud, c’est le moment de se réunir autour d’un bon cassoulet cuit à l’intérieur pour un moment convivial et gourmand !

Attention, le nombre de places étant limité, l’inscription au repas est obligatoire avant le 15 Septembre !

A 9h30, creusez-vous l’appétit avec une randonnée pédestre sur la commune et comprenant la visite d’un moulin ainsi que de la source Sainte Quitterie. .

Etang de Ste Foy 388 Route de l’Étang Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 24 67 58

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English : Repas cassoulet

The bread oven is hot—it’s time to gather around a delicious cassoulet cooked right inside for a fun and tasty get-together!

Please note: Since seating is limited, registration for the meal is required by September 15!

At 9:30 a.m., work up an appetite with a hike.

L’événement Repas cassoulet Sainte-Foy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Landes d’Armagnac