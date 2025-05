Repas cerf à la plancha – Foyer Saint-Justin, 24 mai 2025 12:00, Saint-Justin.

La chasse ayant été bonne, l’ACCA vous convie à un bon repas !

Au menu Tourrin | Assiette de charcuterie | Cerf à la plancha & flageolets | Fromage | Tourtière | Café, Armagnac, Vin compris.

Inscription impérative avant le 20 Mai.

Foyer Arouille

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 38 86

English : Repas cerf à la plancha

The hunt having been good, the ACCA invites you to a fine meal!

On the menu: Tourrin | Assiette de charcuterie | Cerf à la plancha & flageolets | Fromage | Tourtière | Coffee, Armagnac, Wine included.

Please register before May 20.

German : Repas cerf à la plancha

Da die Jagd gut war, lädt die ACCA Sie zu einem guten Essen ein!

Auf dem Menü: Tourrin | Wurstplatte | Hirsch à la plancha & Flageoletts | Käse | Torte | Kaffee, Armagnac, Wein inbegriffen.

Anmeldung unbedingt vor dem 20. Mai erforderlich.

Italiano :

Poiché la caccia è stata buona, l’ACCA vi invita a una buona cena!

Il menu: Tourrin | Piatto di salumi | Cervo alla plancha e flageolets | Formaggio | Tourtière | Caffè, Armagnac, Vino inclusi.

Si prega di iscriversi entro il 20 maggio.

Espanol : Repas cerf à la plancha

Como la caza ha sido buena, ¡el ACCA le invita a una buena comida!

En el menú: Tourrin | Plato de embutidos | Venado a la plancha & flageolets | Queso | Tourtière | Café, Armagnac, Vino incluido.

Inscríbase antes del 20 de mayo.

L’événement Repas cerf à la plancha Saint-Justin a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Landes d’Armagnac