Repas cerf à la plancha Sornac

Sornac Corrèze

La société de chasse de Sornac, dans le cadre de la fête de la Saint-Roch, organise un repas cerf à la plancha. Au menu adulte 18€ melon jambon cru, pavé de cerf (sauce au bleu possible), frites, fromage et glace. Menu enfant (-12 ans) 12€ melon, saucisses frites, glace.

Réservation obligatoire par sms auprès de Dorian 06 33 22 71 80 ou Jérôme 06 73 47 41 90 .

Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 22 71 80

Repas cerf à la plancha

