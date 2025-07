Repas champêtre à Albas Albas

Comme l’année dernière, l’association ALBAS PATRIMOINE a le plaisir de vous convier au repas champêtre et partager un moment convivial sur les bords du Lot, Promenade de Tournepique.

Au menu (repas servi par Saveurs et Émotions )

– Tarte aux légumes du soleil, pesto, burrata et jambon serrano

– Travers de porc, sauce barbecue Gratin de pommes de terre et légumes de saison

– Cabécou

– Crème caramel au beurre salé

Apéritif, vins et café compris dans le tarif.

Menu enfant (12 ans maximum)

– Salade de tomates, melon et jambon de pays

– Wings de poulet et pomme de terre

– Crème caramel au beurre salé

En raison du nombre limité des places, il convient de réserver ses repas dès maintenant auprès de la mairie d’Albas.

Toute réservation doit être accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’association Albas Patrimoine,

mairie d’Albas,30 place Ernest Lafon,46140 ALBAS

(*) chèque à envoyer par courrier ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie (ou en Mairie).

Les places sont limitées à environ 100 personnes 15 .

Promenade de Tournepique Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 21 mairiealbas@wanadoo.fr

English :

Just like last year, the ALBAS PATRIMOINE association is delighted to invite you to a country-style meal and share a convivial moment on the banks of the Lot, Promenade de Tournepique.

German :

Wie im letzten Jahr lädt der Verein ALBAS PATRIMOINE Sie zu einem ländlichen Essen ein, bei dem Sie einen geselligen Moment am Ufer des Lot, Promenade de Tournepique, verbringen können.

Italiano :

Come l’anno scorso, l’associazione ALBAS PATRIMOINE è lieta di invitarvi al pranzo in stile rustico e a condividere un momento di convivialità sulle rive del Lot, sulla Promenade de Tournepique.

Espanol :

Al igual que el año pasado, la asociación ALBAS PATRIMOINE tiene el placer de invitarle a la comida campestre y compartir un momento de convivencia a orillas del Lot, Promenade de Tournepique.

