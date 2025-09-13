Repas champêtre à Duravel Duravel
Repas champêtre à Duravel
Place du Foirail Duravel Lot
Les chasseurs de sanglier de Duravel et Montcabrier organisent leur repas annuel.
Réservation obligatoire avant le 11 septembre
Réservation obligatoire avant le 11 septembre. Apportez vos couverts .
Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 38 34 55 86
English :
The wild boar hunters of Duravel and Montcabrier are organizing their annual meal.
Reservations required by September 11
German :
Die Wildschweinjäger von Duravel und Montcabrier veranstalten ihr jährliches Essen.
Reservierung vor dem 11. September erforderlich
Italiano :
I cacciatori di cinghiali di Duravel e Montcabrier organizzano il loro pranzo annuale.
Prenotazione obbligatoria entro l’11 settembre
Espanol :
Los cazadores de jabalíes de Duravel y Montcabrier organizan su comida anual.
Reserva obligatoria antes del 11 de septiembre
