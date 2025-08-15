Repas champêtre à la bambouseraie de Sulauze et visite du domaine La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Istres

Bouches-du-Rhône

Repas champêtre à la bambouseraie de Sulauze et visite du domaine Vendredi 15 août 2025 de 12h à 16h.

La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Domaine de Sulauze Istres Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-08-15 12:00:00

fin : 2025-08-15 16:00:00

2025-08-15

Frédéric et Valérie Fano, les propriétaires, vous proposent un repas champêtre sur la terrasse ombragée, au cœur du domaine de Sulauze en pleine campagne.

Menu :

Entrée Terrine maison, salade verte, huile olive de Provence (production locale)

Plat chaud Pièce de boeuf grillé accompagné de gratin dauphinois

Fromage Brie ou camembert chaud au frigolet

Dessert Flan aux œufs maison ou dessert de saison maison (crumble, crème caramel, clafoutis…)

1/4 vin -Café



Visite + repas = 35 € pour les adultes /22 € pour les enfants de moins de 10 ans



Visite du domaine après le repas .

La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Domaine de Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Frédéric and Valérie Fano, the owners, welcome you to discover the many facets of their farm! Just 5 kilometers from the center of Istres, you’ll find yourself at the Domaine de Sulauze in the heart of the countryside.

German :

Frédéric und Valérie Fano, die Eigentümer, laden Sie zu einem ländlichen Essen auf der schattigen Terrasse im Herzen der Domaine de Sulauze auf dem Land ein.

Italiano :

Frédéric e Valérie Fano, i proprietari, vi invitano a gustare un pasto in stile rustico sulla loro terrazza ombreggiata nel cuore della tenuta Sulauze, in campagna.

Espanol :

Frédéric y Valérie Fano, los propietarios, le invitan a descubrir las diferentes facetas de su granja. A sólo 5 km del centro de Istres, en el Domaine de Sulauze se encontrará en plena naturaleza.

