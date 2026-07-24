Repas champêtre au Domaine Bégouin Chevalier du Cruc Domaine Bégouin Chevalier du Cruc Sainte-Lheurine

Informations pratiques

Sainte-Lheurine

Repas champêtre au Domaine Bégouin Chevalier du Cruc

Domaine Bégouin Chevalier du Cruc 4 Logis du Cruc Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Repas Champêtre avec menu Guinguette du Terroir au domaine au cours d’une soirée conviviale avec musique.

Entrée avec un verre de Pineau offert, plat et dessert local.

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Domaine Bégouin Chevalier du Cruc 4 Logis du Cruc Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 12 19 anne.begouin@begouin17.com

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English :

A country-style meal featuring the Guinguette du Terroir menu at the estate during a convivial evening with music.

Starter served with a complimentary glass of Pineau, followed by a main course and a local dessert.

L’événement Repas champêtre au Domaine Bégouin Chevalier du Cruc Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-07-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge