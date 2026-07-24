Repas champêtre au Domaine Bégouin Chevalier du Cruc Domaine Bégouin Chevalier du Cruc Sainte-Lheurine
samedi 8 août 2026 · Domaine Bégouin Chevalier du Cruc · Sainte-Lheurine
Informations pratiques
Sainte-Lheurine
Repas champêtre au Domaine Bégouin Chevalier du Cruc
Domaine Bégouin Chevalier du Cruc 4 Logis du Cruc Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Repas Champêtre avec menu Guinguette du Terroir au domaine au cours d’une soirée conviviale avec musique.
Entrée avec un verre de Pineau offert, plat et dessert local.
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Domaine Bégouin Chevalier du Cruc 4 Logis du Cruc Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 12 19 anne.begouin@begouin17.com
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English :
A country-style meal featuring the Guinguette du Terroir menu at the estate during a convivial evening with music.
Starter served with a complimentary glass of Pineau, followed by a main course and a local dessert.
L’événement Repas champêtre au Domaine Bégouin Chevalier du Cruc Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-07-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge