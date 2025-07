Repas champêtre aux Vitarelles Puy-l’Évêque

Repas champêtre aux Vitarelles Puy-l’Évêque samedi 26 juillet 2025.

Repas champêtre aux Vitarelles

Les Vitarelles Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-26 19:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Les chasseurs de sangliers de Loupiac- Puy-l’Evêque vous convient à un repas champêtre.

Inscription obligatoire avant le jeudi 24 juillet.

Apportez vos couverts.

Menu:

Apéritif

Tourin

Salade quercynoise façon chasseur

Grillades chasseurs, pommes de terre sautées

Fromage

Dessert

Café

Vin de Cahors 22 .

Les Vitarelles Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

English :

The wild boar hunters of Loupiac- Puy-l’Evêque invite you to a country-style meal.

Registration required by Thursday, July 24.

Bring your cutlery.

German :

Die Wildschweinjäger von Loupiac- Puy-l’Evêque laden Sie zu einem ländlichen Essen ein.

Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, den 24. Juli erforderlich.

Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

I cacciatori di cinghiali di Loupiac-Puy-l’Evêque vi invitano a un pasto in stile country.

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 24 luglio.

Portate le posate.

Espanol :

Los cazadores de jabalíes de Loupiac-Puy-l’Evêque le invitan a una comida campestre.

Inscripción obligatoria antes del jueves 24 de julio.

Traiga sus cubiertos.

