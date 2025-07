Repas champêtre avec feu de joie et feu d’artifice à Guimerville Hodeng-au-Bosc

Repas champêtre avec feu de joie et feu d’artifice à Guimerville Hodeng-au-Bosc samedi 23 août 2025.

Repas champêtre avec feu de joie et feu d’artifice à Guimerville

Guimerville Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime

Repas champêtre avec feu de joie et feu d’artifice

A partir de 19h00 repas Inscriptions avant le 13 Août

Menu adulte 18.00€ Kir(offert) + 2 chipos ou merguez et jambon à l’os avec frites / fromages / grillé aux pommes et café

Menu enfant 7.00€ Verre de jus de fruit / 2 knackis / Frites / Grillé aux pommes

Infos et inscriptions avant le 16 août 2025

– 06 89 83 26 84 (Sylvie Mainnemare)

– 07 50 30 87 56 (Patricia Maillard)

Guimerville Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 45 48

English : Repas champêtre avec feu de joie et feu d’artifice à Guimerville

Country-style meal with bonfire and fireworks

From 19:00 ? meal Registration before August 13

Adult menu: 18.00? Kir(offered) + 2 chipos or merguez and ham on the bone with fries / cheese / apple toast and coffee

Children’s menu: 7.00? Glass of fruit juice / 2 knackis / French fries / Apple toast

Information and registration before August 16, 2025

– 06 89 83 26 84 (Sylvie Mainnemare)

– 07 50 30 87 56 (Patricia Maillard)

German :

Ländliches Essen mit Freudenfeuer und Feuerwerk

Ab 19:00 Uhr: Essen Anmeldung bis zum 13. August

Menü für Erwachsene: 18.00? Kir (kostenlos) + 2 Chipos oder Merguez und Beinschinken mit Pommes frites / Käse / gegrillter Apfel und Kaffee

Menü für Kinder: 7.00? Glas Fruchtsaft / 2 Knackis / Pommes frites / gegrillte Äpfel

Infos und Anmeldungen bis zum 16. August 2025

– 06 89 83 26 84 (Sylvie Mainnemare)

– 07 50 30 87 56 (Patricia Maillard)

Italiano :

Cena in stile country con falò e fuochi d’artificio

Dalle 19.00 ? pasto Iscrizione entro il 13 agosto

Menu per adulti: 18.00? Kir(offerto) + 2 chipos o merguez e prosciutto con l’osso con patatine / formaggio / grigliata con mele e caffè

Menu per bambini: 7.00? Bicchiere di succo di frutta / 2 knackis / patatine fritte / toast di mele

Informazioni e iscrizioni entro il 16 agosto 2025

– 06 89 83 26 84 (Sylvie Mainnemare)

– 07 50 30 87 56 (Patricia Maillard)

Espanol :

Comida campestre con hoguera y fuegos artificiales

A partir de 19.00 ? comida Inscripción antes del 13 de agosto

Menú adulto: 18.00? Kir(ofrecido) + 2 chipos o merguez y jamón con hueso con patatas fritas / queso / a la plancha con manzanas y café

Menú infantil: 7.00? Vaso de zumo de fruta / 2 knackis / Patatas fritas / Tostada de manzana

Información e inscripciones antes del 16 de agosto de 2025

– 06 89 83 26 84 (Sylvie Mainnemare)

– 07 50 30 87 56 (Patricia Maillard)

