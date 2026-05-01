Hohfrankenheim

Repas champêtre avec l’orchestre Zornwind

rue du Stade Hohfrankenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 11:30:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Repas champêtre au stade de foot de Hohfrankenheim.

L’Association Sportive Hohfrankenheim vous convie au stade de foot pour un repas champêtre avec au menu paëlla, fromage, dessert et café. Second menu proposé filet de poulet/spätzele/gratin de légumes.

Dès 11h30 apéro concert avec l’orchestre Zornwind. Sur réservation uniquement jusqu’au 30 avril prochain. .

rue du Stade Hohfrankenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 45 64 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country-style meal at the Hohfrankenheim soccer stadium.

L’événement Repas champêtre avec l’orchestre Zornwind Hohfrankenheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg