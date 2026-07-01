Repas champêtre Biras
dimanche 19 juillet 2026 · Biras
Informations pratiques
Biras
Repas champêtre
Lavoir de la Cloche Biras Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Repas champêtre au lavoir de la cloche. Tarif: 22€. Enfants -12 ans: 12€. Apporter vos assiettes et couverts. Réservation obligatoire.
Repas champêtre au lavoir de la cloche. Tarif: 22€. Enfants -12 ans: 12€. Apporter vos assiettes et couverts. Réservation obligatoire. .
Lavoir de la Cloche Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 26 47 63
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English : Repas champêtre
Country-style meal at the Lavoir de la Cloche. Price: 22?. Children under 12: 12?. Please bring your own plates and utensils. Reservations required.
L’événement Repas champêtre Biras a été mis à jour le 2026-07-03 par Val de Dronne
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