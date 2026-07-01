Informations pratiques

Biras

Repas champêtre

Lavoir de la Cloche Biras Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Repas champêtre au lavoir de la cloche. Tarif: 22€. Enfants -12 ans: 12€. Apporter vos assiettes et couverts. Réservation obligatoire.

Repas champêtre au lavoir de la cloche. Tarif: 22€. Enfants -12 ans: 12€. Apporter vos assiettes et couverts. Réservation obligatoire. .

Lavoir de la Cloche Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 26 47 63

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English : Repas champêtre

Country-style meal at the Lavoir de la Cloche. Price: 22?. Children under 12: 12?. Please bring your own plates and utensils. Reservations required.

L’événement Repas champêtre Biras a été mis à jour le 2026-07-03 par Val de Dronne