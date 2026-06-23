Chézy

Repas champêtre

Le Bourg Chézy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Repas champêtre avec une animation musicale de Once upon a Band. Sur réservation.

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Le Bourg Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 74 comitedesfetesdechezy@gmail.com

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English :

A country-style meal with musical entertainment by Once upon a Band. Reservations required.

L’événement Repas champêtre Chézy a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région