Repas champêtre de la Fête du gâteau basque Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains

Repas champêtre de la Fête du gâteau basque
Impasse de la Gendarmerie Halle B.Jougleux Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
2 services à 12h30 ou 14h.
Menu Cassolette de St Jacques ; Cochon de lait façon méchoui, accompagné de ses pommes de terre grenaille ; Fromage de brebis et sa confiture de cerises noires, salade ; Gâteau basque à la crème ; Café et vin au pichet (rouge et rosé) compris.
Réservation fortement conseillée à l’Office de Tourisme de Cambo-les Bains à partir du 8 septembre. .
Impasse de la Gendarmerie Halle B.Jougleux Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
