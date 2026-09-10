Repas champêtre de la Fête du gâteau basque Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains
dimanche 4 octobre 2026 · Impasse de la Gendarmerie · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Repas champêtre de la Fête du gâteau basque
Impasse de la Gendarmerie Halle B.Jougleux Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
2 services à 12h30 ou 14h.
Menu : Cassolette de brandade morue piquillos ; Suprême de volaille sauce truffe accompagné de gratin dauphinois ; Fromage de brebis et sa confiture de cerises noires, salade ; Gâteau basque à la crème ; Café et vin au pichet (rouge et rosé) compris.
Réservation fortement conseillée à l’Office de Tourisme de Cambo-les Bains à partir du 7 septembre. .
Impasse de la Gendarmerie Halle B.Jougleux Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas champêtre de la Fête du gâteau basque
L’événement Repas champêtre de la Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché à la brocante Cambo-les-Bains 16 septembre 2026
- Lecture d’albums et comptines en français Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 16 septembre 2026
- Randonnée Sur les traces des vautours Office de tourisme Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 16 septembre 2026
- Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains 16 septembre 2026
- Braderie Fripes Cambo-les-Bains 16 septembre 2026