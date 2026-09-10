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Repas champêtre de la Fête du gâteau basque Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains

dimanche 4 octobre 2026 · Impasse de la Gendarmerie · Cambo-les-Bains

Repas champêtre de la Fête du gâteau basque Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Impasse de la Gendarmerie
Adresse
Halle B.Jougleux Parc Saint-Joseph
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Repas champêtre de la Fête du gâteau basque

Impasse de la Gendarmerie Halle B.Jougleux Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

2 services à 12h30 ou 14h.
Menu : Cassolette de brandade morue piquillos ; Suprême de volaille sauce truffe accompagné de gratin dauphinois ; Fromage de brebis et sa confiture de cerises noires, salade ; Gâteau basque à la crème ; Café et vin au pichet (rouge et rosé) compris.
Réservation fortement conseillée à l’Office de Tourisme de Cambo-les Bains à partir du 7 septembre.   .

Impasse de la Gendarmerie Halle B.Jougleux Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25  info@cambolesbains.com

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English : Repas champêtre de la Fête du gâteau basque

L’événement Repas champêtre de la Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains

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