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Repas champêtre de la St Jean Nauviale

Repas champêtre de la St Jean Nauviale

Repas champêtre de la St Jean Nauviale samedi 27 juin 2026.

Ville : 12330 Nauviale

Département : Aveyron

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 19 Tarif de base plein tarif Repas adulte

Nauviale

Repas champêtre de la St Jean

Nauviale Aveyron

Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Organisé par l’association les amis de Beaucaire

le samedi 27 juin à partir de 19h30 sur le site de Beaucaire

NB Apéritif et repas à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
Repas 19€ adulte et 9€ enfant moins de 12 ans à régler sur place
Apéritif
Melon au ratafia
Paëlla
Fromage
Dessert
Vin et café compris
Date limite des inscriptions le dimanche 21 juin à 23h59…
Nombre de places limité , priorité aux habitants de la commune
Pensez à
Apporter vos couverts
Venir costumés

Navettes gratuites depuis le parking de la Croix Grande sur simple demande au 07 68 03 65 32 19  .

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie  

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English :

Organized by the association Les Amis de Beaucaire

Saturday, June 27, starting at 7:30 p.m. at the Beaucaire site

Note: Aperitif and dinner will be served in the community hall in case of bad weather

L’événement Repas champêtre de la St Jean Nauviale a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)