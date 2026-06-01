Repas champêtre de la St Jean Nauviale
Repas champêtre de la St Jean Nauviale samedi 27 juin 2026.
Nauviale
Repas champêtre de la St Jean
Nauviale Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Organisé par l’association les amis de Beaucaire
le samedi 27 juin à partir de 19h30 sur le site de Beaucaire
NB Apéritif et repas à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
Repas 19€ adulte et 9€ enfant moins de 12 ans à régler sur place
Apéritif
Melon au ratafia
Paëlla
Fromage
Dessert
Vin et café compris
Date limite des inscriptions le dimanche 21 juin à 23h59…
Nombre de places limité , priorité aux habitants de la commune
Pensez à
Apporter vos couverts
Venir costumés
Navettes gratuites depuis le parking de la Croix Grande sur simple demande au 07 68 03 65 32 19 .
Nauviale 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Organized by the association Les Amis de Beaucaire
Saturday, June 27, starting at 7:30 p.m. at the Beaucaire site
Note: Aperitif and dinner will be served in the community hall in case of bad weather
L’événement Repas champêtre de la St Jean Nauviale a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)