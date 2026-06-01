Nauviale

Repas champêtre de la St Jean

Nauviale Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Repas adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Organisé par l’association les amis de Beaucaire

le samedi 27 juin à partir de 19h30 sur le site de Beaucaire

NB Apéritif et repas à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

Repas 19€ adulte et 9€ enfant moins de 12 ans à régler sur place

Apéritif

Melon au ratafia

Paëlla

Fromage

Dessert

Vin et café compris

Date limite des inscriptions le dimanche 21 juin à 23h59…

Nombre de places limité , priorité aux habitants de la commune

Pensez à

Apporter vos couverts

Venir costumés

Navettes gratuites depuis le parking de la Croix Grande sur simple demande au 07 68 03 65 32 19 .

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie

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English :

Organized by the association Les Amis de Beaucaire

Saturday, June 27, starting at 7:30 p.m. at the Beaucaire site

Note: Aperitif and dinner will be served in the community hall in case of bad weather

L’événement Repas champêtre de la St Jean Nauviale a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)