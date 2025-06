Repas champêtre du 14 juillet à Luzy-sur-Marne Sous les promenades Luzy-sur-Marne 14 juillet 2025 19:00

Repas champêtre du 14 juillet à Luzy-sur-Marne Lundi 14 juillet, 19h00 Sous les promenades Haute-Marne

Sur inscription : 22€ adultes, 13€ enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T19:00:00 – 2025-07-14T23:59:00

Fin : 2025-07-14T19:00:00 – 2025-07-14T23:59:00

Comme chaque année, l’AS Luzy Verbiesles Foulain organise un repas champêtre sous les promenades à Luzy le soir du 14 Juillet !

Rendez-vous à 19H ! Au programme burger au cheddar maison accompagné de frites maison et d’une glace au nougat maison !

Pour les enfants, burger cheese jambon maison, frites maison et cône de glace (pour les moins de 12 ans).

Le club vous offre l’apéritif et aura a disposition pour accompagner votre repas de la bière et des vins locaux !!

Vous pouvez vous inscrire AVANT LE 8 JUILLET 2025 directement en ligne via le QR code ou via le coupon situé en bas de l’affiche à re déposer dans les boites aux lettres des personnes concerné !

Cette année, la soirée 14 juillet se terminera par le traditionnel feu d’artifice et le feu de joie !!

Nous vous attendons nombreux pour ce délicieux repas !!

Sous les promenades 52 000 Luzy-sur-Marne Luzy-sur-Marne 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 49 64 45 »}]

