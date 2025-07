Repas champêtre et concert Chemin du vieux moulin Beaurières

Repas champêtre et concert Chemin du vieux moulin Beaurières vendredi 25 juillet 2025.

Repas champêtre et concert

Chemin du vieux moulin Camping municipal Beaurières Drôme

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

adulte et enfant de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25 22:15:00

Date(s) :

2025-07-25

Un concert de musique française et une paella comme repas, au calme et frais au camping, d’abord le concert puis apéritif et repas. Sur réservation

.

Chemin du vieux moulin Camping municipal Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 68 63 83 nicole.viret@orange.fr

English :

A concert of French music and paella as a meal, in the calm and cool of the campsite, first the concert, then aperitif and meal. Reservations required

German :

Ein Konzert mit französischer Musik und eine Paella als Mahlzeit, ruhig und kühl auf dem Campingplatz, erst das Konzert, dann Aperitif und Essen. Auf Vorbestellung

Italiano :

Un concerto di musica francese e una paella come pasto, nella calma e nel fresco del campeggio, prima il concerto, poi l’aperitivo e il pasto. Solo su prenotazione

Espanol :

Un concierto de música francesa y una paella como comida, en la calma y el frescor del camping, primero el concierto, luego el aperitivo y la comida. Sólo con reserva

L’événement Repas champêtre et concert Beaurières a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Pays Diois