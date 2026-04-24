Repas champêtre et feu d’artifice Le Pêchereau
Repas champêtre et feu d’artifice Le Pêchereau samedi 4 juillet 2026.
Le Pêchereau
Repas champêtre et feu d’artifice
Rue du Courbat Le Pêchereau Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Repas champêtre animé par Génération Musette.
L’association culturelle du Pêchereau organise un repas champêtre le samedi 4 juillet à partir de 20h30 dans le parc du château du Courbat. La soirée sera animée par Génération Musette. Feu d’artifice, venez nombreux. .
Rue du Courbat Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 14 37 12
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English :
Country-style meal with fireworks orchestra.
L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Creuse
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