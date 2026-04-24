Le Pêchereau

Repas champêtre et feu d’artifice

Rue du Courbat Le Pêchereau Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Repas champêtre animé par Génération Musette.

L’association culturelle du Pêchereau organise un repas champêtre le samedi 4 juillet à partir de 20h30 dans le parc du château du Courbat. La soirée sera animée par Génération Musette. Feu d’artifice, venez nombreux. .

Rue du Courbat Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 14 37 12

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English :

Country-style meal with fireworks orchestra.

L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Creuse