Troarn

Repas champêtre et feu d’artifice

Terrain de football de Bures-sur-Dives Troarn Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter d’un repas champêtre au terrain de football de Bures-sur-Dives à partir de 19h et du feu d’artifice qui clôturera la soirée.

Venez profiter d’un repas champêtre au terrain de football de Bures-sur-Dives à partir de 19h et du feu d’artifice qui clôturera la soirée. .

Terrain de football de Bures-sur-Dives Troarn 14670 Calvados Normandie +33 2 31 23 31 38

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English : Repas champêtre et feu d’artifice

Come and enjoy a country-style meal at the Bures-sur-Dives football ground from 7pm and a firework display to round off the evening.

L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Troarn a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer