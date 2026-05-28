Repas champêtre et feu d’artifice Troarn
Repas champêtre et feu d’artifice Troarn samedi 11 juillet 2026.
Troarn
Repas champêtre et feu d’artifice
Terrain de football de Bures-sur-Dives Troarn Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter d’un repas champêtre au terrain de football de Bures-sur-Dives à partir de 19h et du feu d’artifice qui clôturera la soirée.
Venez profiter d’un repas champêtre au terrain de football de Bures-sur-Dives à partir de 19h et du feu d’artifice qui clôturera la soirée. .
Terrain de football de Bures-sur-Dives Troarn 14670 Calvados Normandie +33 2 31 23 31 38
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English : Repas champêtre et feu d’artifice
Come and enjoy a country-style meal at the Bures-sur-Dives football ground from 7pm and a firework display to round off the evening.
L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Troarn a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer