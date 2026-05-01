Repas champêtre Salle des fêtes Journiac
Repas champêtre Salle des fêtes Journiac samedi 9 mai 2026.
Journiac
Repas champêtre
Salle des fêtes Route des Cinq Moulins Journiac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Repas organisé par le comité des fêtes de Journiac.
Ambiance conviviale et musicale.
Au menu
Terrine
Tourin
Daube de sanglier et poule séze
Fromage
Dessert
Pensez à apporter vos couverts .
Salle des fêtes Route des Cinq Moulins Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 36 44
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English : Repas champêtre
L’événement Repas champêtre Journiac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère