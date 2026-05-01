Repas champêtre Salle des fêtes Journiac

Journiac

Repas champêtre

Salle des fêtes Route des Cinq Moulins Journiac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Repas organisé par le comité des fêtes de Journiac.

Ambiance conviviale et musicale.

Au menu

Terrine

Tourin

Daube de sanglier et poule séze

Fromage

Dessert

Pensez à apporter vos couverts .

Salle des fêtes Route des Cinq Moulins Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 36 44

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English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Journiac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère