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Repas champêtre Salle des fêtes Journiac

Repas champêtre Salle des fêtes Journiac

Repas champêtre Salle des fêtes Journiac samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Route des Cinq Moulins

Ville : 24260 Journiac

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Journiac

Repas champêtre

Salle des fêtes Route des Cinq Moulins Journiac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Repas organisé par le comité des fêtes de Journiac.
Ambiance conviviale et musicale.

Au menu
Terrine
Tourin
Daube de sanglier et poule séze
Fromage
Dessert

Pensez à apporter vos couverts   .

Salle des fêtes Route des Cinq Moulins Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 36 44 

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English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Journiac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère