Informations pratiques

La Chapelle-Grésignac

Repas champêtre

Place des tilleuls La Chapelle-Grésignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Repas champêtre dès 12h.

Plus d’informations au 06 80 12 32 22 .

Repas champêtre dès 12h.

Plus d’informations au 06 80 12 32 22 . .

Place des tilleuls La Chapelle-Grésignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 12 32 22

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English : Repas champêtre

Country-style lunch starting at 12:00 p.m.

For more information, call 06 80 12 32 22.

L’événement Repas champêtre La Chapelle-Grésignac a été mis à jour le 2026-07-16 par Val de Dronne