Repas champêtre La Chapelle-Grésignac
dimanche 26 juillet 2026 · La Chapelle-Grésignac
Informations pratiques
La Chapelle-Grésignac
Repas champêtre
Place des tilleuls La Chapelle-Grésignac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Repas champêtre dès 12h.
Plus d’informations au 06 80 12 32 22 .
Repas champêtre dès 12h.
Plus d’informations au 06 80 12 32 22 . .
Place des tilleuls La Chapelle-Grésignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 12 32 22
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English : Repas champêtre
Country-style lunch starting at 12:00 p.m.
For more information, call 06 80 12 32 22.
L’événement Repas champêtre La Chapelle-Grésignac a été mis à jour le 2026-07-16 par Val de Dronne