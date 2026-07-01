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AGENDA · La Chapelle-Grésignac

Repas champêtre La Chapelle-Grésignac

dimanche 26 juillet 2026 · La Chapelle-Grésignac

Repas champêtre La Chapelle-Grésignac

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place des tilleuls
Ville
24320 La Chapelle-Grésignac
Département
Dordogne
Tarif

La Chapelle-Grésignac

Repas champêtre

Place des tilleuls La Chapelle-Grésignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Repas champêtre dès 12h.
Plus d’informations au 06 80 12 32 22 .
Repas champêtre dès 12h.
Plus d’informations au 06 80 12 32 22 .   .

Place des tilleuls La Chapelle-Grésignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 12 32 22 

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English : Repas champêtre

Country-style lunch starting at 12:00 p.m.
For more information, call 06 80 12 32 22.

L’événement Repas champêtre La Chapelle-Grésignac a été mis à jour le 2026-07-16 par Val de Dronne