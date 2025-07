Repas champêtre Salle des Fêtes Lagarde-sur-le-Né

Repas champêtre Salle des Fêtes Lagarde-sur-le-Né dimanche 3 août 2025.

Repas champêtre

Salle des Fêtes Comité des fêtes de Lagarde-sur-le-Né Lagarde-sur-le-Né Charente

Début : Dimanche 2025-08-03 12:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Venez passer un bon dimanche dans une ambiance conviviale et estivale lors du repas champêtre organisé par Le comité des fêtes de Lagarde sur le Né.

Salle des Fêtes Comité des fêtes de Lagarde-sur-le-Né Lagarde-sur-le-Né 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 74 40 cdflagarde@gmail.com

English : Repas champêtre

Come and enjoy a friendly, summery Sunday lunch organised by the Lagarde sur le Né festivities committee.

German : Repas champêtre

Verbringen Sie einen schönen Sonntag in einer freundlichen und sommerlichen Atmosphäre bei einem ländlichen Essen, das vom Festkomitee von Lagarde sur le Né organisiert wird.

Italiano : Repas champêtre

Venite a gustare un pranzo domenicale amichevole ed estivo organizzato dal comitato festeggiamenti di Lagarde sur le Né.

Espanol : Repas champêtre

Venga a disfrutar de un amistoso y veraniego almuerzo dominical organizado por la comisión de fiestas de Lagarde sur le Né.

L’événement Repas champêtre Lagarde-sur-le-Né a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme du Sud Charente