Repas champêtre – Salle des fêtes Lavergne 29 juin 2025 12:00

Lot-et-Garonne

Repas champêtre Salle des fêtes Route Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 12:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver avant le 25 juin, le nombre de places étant limitées et apportez vos couverts complets. Au menu crudités, grillades sanglier, frites, glace, vin et café.

Venez nombreux au repas champêtre organisé par la Société de Chasse ! Pensez à réserver avant le 25 juin, le nombre de places étant limitées et apportez vos couverts complets. Au menu crudités, grillades sanglier, frites, glace, vin et café. .

Salle des fêtes Route Bourgougnague

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 04 48 43

English : Repas champêtre

Come one, come all to the country-style meal organized by the Société de Chasse! Remember to book before June 25, as the number of places is limited, and bring your full set of cutlery. On the menu: crudités, grilled wild boar, French fries, ice cream, wine and coffee.

German : Repas champêtre

Kommen Sie zahlreich zum ländlichen Essen, das von der Jagdgesellschaft organisiert wird! Denken Sie daran, vor dem 25. Juni zu reservieren, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, und bringen Sie Ihr komplettes Gedeck mit. Auf der Speisekarte stehen: Rohkost, Gegrilltes Wildschwein, Pommes frites, Eis, Wein und Kaffee.

Italiano :

Venite tutti alla cena in stile country organizzata dalla Società della Caccia! Ricordatevi di prenotare entro il 25 giugno, poiché il numero di posti è limitato, e di portare il vostro set completo di posate. Il menu prevede: verdure crude, cinghiale alla griglia, patatine, gelato, vino e caffè.

Espanol :

Venid todos a la comida campestre organizada por la Sociedad de Cazadores Recuerde reservar antes del 25 de junio, ya que el número de plazas es limitado, y traiga su cubertería completa. En el menú: verduras crudas, jabalí a la parrilla, patatas fritas, helado, vino y café.

L’événement Repas champêtre Lavergne a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays de Lauzun