Repas champêtre – Stade Mauzens-et-Miremont 21 juin 2025 19:30

Dordogne

Repas champêtre Stade Le bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

19h30. Repas champêtre au stade de Mauzens et Miremont. Réservation avant le 17 juin. Pensez à apporter vos couverts et vos assiettes ! 23€ adulte (15€ -12 ans)

L ‘Association Vivre ensemble à Mauzens et Miremont propose un repas champêtre au stade. Au menu :

Kir de bienvenue

Soupe

Jambon à la broche

Salade- fromages

Dessert- café ou infusion

Réservation avant le 17 juin

Pensez à apporter vos assiettes et vos couverts ! .

Stade Le bourg

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 71 83 02

English : Repas champêtre

19h30. Country-style meal at the Mauzens et Miremont stadium. Reservations by June 17. Remember to bring your cutlery and plates! 23? adult (15? -12 yrs)

German : Repas champêtre

19h30. Ländliches Essen im Stadion von Mauzens und Miremont. Reservierung vor dem 17. Juni. Denken Sie daran, Besteck und Teller mitzubringen! 23? Erwachsener (15? -12 Jahre)

Italiano :

19h30. Cena in stile country allo stadio Mauzens et Miremont. Prenotazione obbligatoria entro il 17 giugno. Non dimenticate di portare posate e piatti! 23? adulti (15-12 anni)

Espanol : Repas champêtre

19h30. Comida campestre en el estadio Mauzens et Miremont. Es necesario reservar antes del 17 de junio. No olvide traer cubiertos y platos 23? adulto (15? -12 años)

