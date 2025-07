Repas champêtre Méautis

Repas champêtre Méautis dimanche 6 juillet 2025.

Repas champêtre

Salle des fêtes Méautis Manche

Début : 2025-07-06 12:00:00

2025-07-06

Participez à un repas champêtre et laissez-vous charmer par une expérience culinaire typiquement normande, au cœur de nos paysages verdoyants. Plus qu’un simple repas, c’est une véritable immersion dans l’art de vivre local. Apportez vous couverts.

Salle des fêtes Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74

English : Repas champêtre

Join us for a country-style meal and let yourself be charmed by a typically Norman culinary experience, in the heart of our verdant landscapes. More than just a meal, it’s a true immersion in the local art of living. Bring your own cutlery.

German :

Nehmen Sie an einem ländlichen Essen teil und lassen Sie sich von einem typisch normannischen kulinarischen Erlebnis inmitten unserer grünen Landschaften verzaubern. Es ist mehr als nur eine Mahlzeit, es ist ein echtes Eintauchen in die lokale Lebenskunst. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit.

Italiano :

Unitevi a noi per un pasto in stile contadino e lasciatevi incantare da un’esperienza culinaria tipicamente normanna, nel cuore dei nostri paesaggi verdeggianti. Più che un pasto, è una vera e propria immersione nello stile di vita locale. Portate le vostre posate.

Espanol :

Acompáñenos en una comida campestre y déjese seducir por una experiencia culinaria típicamente normanda, en el corazón de nuestros verdes paisajes. Más que una comida, es una verdadera inmersión en el modo de vida local. Traiga sus propios cubiertos.

