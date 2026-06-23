UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas champêtre Méautis

Repas champêtre Méautis

Repas champêtre Méautis dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Bourg
Ville
50500 Méautis
Département
Manche
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Méautis

Repas champêtre

Bourg Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Apportez vos couverts. Menu melon ou piémontaise, gigot, saucisse ou côte avec frites, fromage, dessert et café.   .

Bourg Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Méautis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Baie du Cotentin