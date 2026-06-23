Méautis

Repas champêtre

Bourg Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Apportez vos couverts. Menu melon ou piémontaise, gigot, saucisse ou côte avec frites, fromage, dessert et café. .

Bourg Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74

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English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Méautis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Baie du Cotentin