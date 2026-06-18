Montereau

Repas champêtre

Montereau Loiret

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Repas champêtre

Repas champêtre. A 12h. A réserver avant le 14/07/2026. Tel. 06 60 38 98 94 26 .

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 38 98 94

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English :

Country meal

L’événement Repas champêtre Montereau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD