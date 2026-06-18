Repas champêtre Montereau
Repas champêtre Montereau samedi 1 août 2026.
Montereau
Repas champêtre
Montereau Loiret
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Repas champêtre
Repas champêtre. A 12h. A réserver avant le 14/07/2026. Tel. 06 60 38 98 94 26 .
Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 38 98 94
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English :
Country meal
L’événement Repas champêtre Montereau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD