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Repas champêtre Montereau

Repas champêtre Montereau

Repas champêtre Montereau samedi 1 août 2026.

Ville : 45260 Montereau

Département : Loiret

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 26 26 26 Tarif de base plein tarif

Montereau

Repas champêtre

Montereau Loiret

Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Repas champêtre
Repas champêtre. A 12h. A réserver avant le 14/07/2026. Tel. 06 60 38 98 94 26  .

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 38 98 94 

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English :

Country meal

L’événement Repas champêtre Montereau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD