Repas champêtre Neuilly-en-Donjon

Stade des Bécauds Neuilly-en-Donjon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Au menu: poulet, gratin dauphinois et dessert.

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Déjeuner convivial avec les grenouilles et son gratin dauphinois concocté par le Restaurant « La Cazotte ».

Des jeux divers et visites animeront l’après-midi.

Stade des Bécauds Neuilly-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 75 96 04

English :

A convivial lunch with frogs and gratin dauphinois prepared by Restaurant « La Cazotte ».

Various games and visits will enliven the afternoon.

German :

Geselliges Mittagessen mit Fröschen und einem Gratin dauphinois, das vom Restaurant « La Cazotte » zusammengestellt wurde.

Verschiedene Spiele und Besichtigungen werden den Nachmittag beleben.

Italiano :

Pranzo conviviale con rane e gratin dauphinois preparati dal ristorante « La Cazotte ».

Vari giochi e visite animeranno il pomeriggio.

Espanol :

Un almuerzo de convivencia con ranas y gratin dauphinois preparado por el restaurante « La Cazotte ».

Diversos juegos y visitas amenizarán la tarde.

