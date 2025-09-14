REPAS CHAMPÊTRE ORGANISÉ PAR LA CHORALE DE COURET Couret
STADE DE COURET Couret Haute-Garonne
Repas Champêtre organisé par la Chorale de Couret
Tombola et Buvette Apéro , entrée, paella, omelette norvégienne, café, rouge et rosé. Pensez à apporter vos couverts. 22 .
STADE DE COURET Couret 31160 Haute-Garonne Occitanie choraledecouret@orange.fr
English :
COUNTRY-STYLE MEAL ORGANIZED BY THE COURET CHOIR
German :
LÄNDLICHES ESSEN ORGANISIERT VOM CHORALE DE COURET
Italiano :
PRANZO IN STILE COUNTRY ORGANIZZATO DAL CORO COURET
Espanol :
COMIDA CAMPESTRE ORGANIZADA POR EL CORO COURET
L’événement REPAS CHAMPÊTRE ORGANISÉ PAR LA CHORALE DE COURET Couret a été mis à jour le 2025-08-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE