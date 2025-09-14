REPAS CHAMPÊTRE ORGANISÉ PAR LA CHORALE DE COURET Couret

STADE DE COURET Couret Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Repas Champêtre organisé par la Chorale de Couret

Tombola et Buvette Apéro , entrée, paella, omelette norvégienne, café, rouge et rosé. Pensez à apporter vos couverts. 22 .

STADE DE COURET Couret 31160 Haute-Garonne Occitanie choraledecouret@orange.fr

English :

COUNTRY-STYLE MEAL ORGANIZED BY THE COURET CHOIR

German :

LÄNDLICHES ESSEN ORGANISIERT VOM CHORALE DE COURET

Italiano :

PRANZO IN STILE COUNTRY ORGANIZZATO DAL CORO COURET

Espanol :

COMIDA CAMPESTRE ORGANIZADA POR EL CORO COURET

L’événement REPAS CHAMPÊTRE ORGANISÉ PAR LA CHORALE DE COURET Couret a été mis à jour le 2025-08-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE