Repas champêtre Salle des fêtes Saint-Aunix-Lengros 3 juillet 2025 19:00

Gers

Repas champêtre Salle des fêtes SAINT-AUNIX-LENGROS Saint-Aunix-Lengros Gers

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Venez passer un moment convivial autour d’une soirée champêtre.

Au menu :

– Melon

– Taboulé

– Poulet grillé

– Glace

Inscription obligatoire

.

Salle des fêtes SAINT-AUNIX-LENGROS

Saint-Aunix-Lengros 32160 Gers Occitanie +33 6 76 97 37 98 Comitedesfetessaintaunix@outlook.fr

English :

Come and spend a convivial evening in the countryside.

On the menu:

– Melon

– Tabbouleh

– Grilled chicken

– Ice cream

Registration required

German :

Verbringen Sie eine gesellige Zeit bei einem ländlichen Abend.

Auf dem Menü stehen:

– Melone

– Taboulé

– Gegrilltes Huhn

– Eis

Obligatorische Anmeldung

Italiano :

Venite a trascorrere una serata conviviale in campagna.

Il menu:

– Melone

– Tabbouleh

– Pollo alla griglia

– Gelato

Registrazione necessaria

Espanol :

Venga a pasar una agradable velada en plena naturaleza.

En el menú:

– Melón

– Tabulé

– Pollo a la parrilla

– Helado

Inscripción obligatoria

L’événement Repas champêtre Saint-Aunix-Lengros a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65