Repas champêtre Le Piot Bazarre Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Repas champêtre Le Piot Bazarre Saint-Maurice-sous-les-Côtes dimanche 3 août 2025.

Repas champêtre

Le Piot Bazarre 9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-03 12:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Repas champêtre à Saint-Maurice (sur réservation !)

Thème le Maroc

Menu

Salade Marocaine

Harira et ses légumes

Kalbelouz

Apporter vos assiettes et vos couvertsTout public

0 .

Le Piot Bazarre 9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 37 96 74 91

English :

Country-style meal at Saint-Maurice (reservation required!)

Theme: Morocco

Menu

Moroccan salad

Harira with vegetables

Kalbelouz

Bring your own plates and cutlery

German :

Ländliches Essen in Saint-Maurice (Reservierung erforderlich!)

Thema: Marokko

Menü:

Marokkanischer Salat

Harira und Gemüse

Kalbelouz

Bringen Sie Ihre Teller und Ihr Besteck mit

Italiano :

Cena in stile country a Saint-Maurice (su prenotazione!)

Tema: Marocco

Menu

Insalata marocchina

Harira e le sue verdure

Kalbelouz

Portate i vostri piatti e le vostre posate

Espanol :

Comida campestre en Saint-Maurice (¡con reserva previa!)

Tema Marruecos

Menú

Ensalada marroquí

Harira y sus verduras

Kalbelouz

Traiga sus propios platos y cubiertos

L’événement Repas champêtre Saint-Maurice-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE